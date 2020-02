Voľby 2020

Všetci oprávnení voliči, občania našej vlasti by mali dňa 29.2.2020 ísť voliť. Závisí od nás, občanov, ako budeme my aj naši potomkovia žiť v budúcnosti v našej domovine!

Nemôžem si pomôcť, ale už strácam nádej, že naša Slovač dňa 29.2.2020 použije svoj zdravý sedliacky rozum a bude voliť správne, čo mi je naozaj veľmi ľúto. Keď sa pozriem na kandidujúce strany, ich programy a predvolebné sľuby, neviem, naozaj netuším, koho by bolo dobré voliť.

Mne zatiaľ najviac imponuje nové hnutie HLAS ĽUDU s číslom 21



Najlepšie by bolo celý parlament vyzametať a dať tam úplne nových, čistých ľudí! Nikto nám však nezaručí, že aj tí sa postupom času nezopsujú!



Viete, prečo si to myslím?



Podľa môjho názoru by politické strany nemali byť financované zo štátneho rozpočtu (teda z daní všetkých pracujúcich občanov), ale mali by sa snažiť vyžiť z členských príspevkov svojich členov a z toho, čo dokážu zarobiť vlastnými rukami a rozumom!



Prečo to šlo pred novembrovým prevratom v roku 1989?! Prečo by to nemohlo fungovať aj teraz???



Pamätníci vedia, ako boli vtedy platení poslanci Federálneho zhromaždenia! Poslanec vtedy bol normálny radový pracovník a na zasadanie FZ bol uvoľňovaný z práce, dostával iba náhradu mzdy, ako za dovolenku!!!



Po novembri 1989 si páni poslanci - ako prvé! - uzákonili POSLANECKÉ PLATY!



Stáli nás vtedy ročne 4 miliardy korún, dnes sú to desiatky miliónov eur!



Akým právom nás takto vyžierajú? Veď mnohým sa ani neuráči prísť na zasadnutie NR SR!!!



Obyčajný pracujúci človek by v momente dostal absenciu, ak nie rovno vyhadzov z práce!!!



TAKŽE, PÁNI POSLANCI NR SR, DODRŽUJTE RIADNE PRACOVNÚ DISCIPLÍNU, ALEBO SI NÁJDITE ZAMESTNANIE, KDE VÁM JEJ PORUŠOVANIE BUDÚ TOLEROVAŤ!



NÁROD SLOVENSKÝ POTREBUJE ZODPOVEDNÝCH ĽUDÍ, KTORÍ BUDÚ POCTIVO PRACOVAŤ PRE SVOJICH VOLIČOV, PRE OBČANOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY!!!